İstanbul'a turuncu kod uyarısı! AFAD alarm verdi

İstanbul'da etkili olması beklenen yağış yarın şiddetlenecek.

Bugün Avrupa Yakası'nda etkili yağış, yarın tüm İstanbul genelinde etkili olacak.

Anadolu Yakası'nda sel ve su taşkınlarına karşı önlemler artırıldı.

Beklenen şiddet yağış öncesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların telefonuna gönderdiği mesajla tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AFAD mesajla uyardı

İstanbul'da yaşayan vatandaşların telefonlarına gelen mesajda, "İstanbul'da perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Sağanak yağış bekleniyor

Yerlikaya "Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.

İstanbul için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

MGM'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı yapılırken, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.