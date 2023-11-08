İstanbul'a sağanak geliyor, hava sıcaklıkları yükseliyor!

Gece saatlerinde İstanbul ve Trakya çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, haftanın diğer günleri de artış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 8 Kasım hava durumu raporuna göre, ülkenin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakzy ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı, önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelerde hava

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. (İLKHA)