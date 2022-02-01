İstanbul’a meteor mu düştü? Yeşil ışık hüzmesi nedir, neden olur? Gök yüzündeki ışıkların sırrı nedir?

Gökyüzündeki yeşil renk nedir, nasıl oldu? İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde dün akşam gökyüzünde yaşanan ışık yüzmesi görüldü. Semada görülen doğa olayından sonra dün gece meteor düştü iddiası sonrası Türkiye Uzay Ajansı’ndan açıklama yapıldı. Peki gökyüzündeki ışıkların rengi nede yeşil oldu?

Türkiye'ye meteor mu düştü?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) İstanbul'da görüntülenen meteorla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.

Meteorun rengi nasıl oluşur?

Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Bir çok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık(mavi,yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılanışık(kırmızı) neden olur."