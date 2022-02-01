İstanbul’a kar yeniden yağacak mı? Kar yağışı var mı? Meteoroloji hava durumu!

İstanbul hava durumu nasıl? Kar yağışı var mı? Meteroloji hava durumu nasıl? Meteorolojiden yayınlanan hava durumu raporuna göre 52 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Başta Ege ve Akdeniz için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapılırken, Muğla için ayrıca not düşüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir son dakika uyarısında bulundu. Yapılan son tahminlerine göre Çarşamba gününden itibaren Trakya Bölgesinde kar yağışı etkili olması bekleniyor. Türkiye'nin büyük bölümü yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayacak, Ankara dahil birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzman Prof. Dr. Orhan Şen'den de uyarı gelirken, kar yağışı için de tarih verdi. İşte yurtta beklenen hava durumuna ilişkin tüm detaylar.

Ege ve Akdeniz bölgesine yağış uyarısı yapan Orhan Şen, "Bugün kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güneyi ve Burdur, Edirne, Kırklareli yerel olmak üzere kuvvetli; Muğla ve Gökçeada da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağmur olacak. Su baskını ve taşkınlara dikkat! Sıcaklık 1-2 C artıyor." dedi.

Meteoroloji hava durumu!

Şubat ayının başında kar yağışının geri döneceğini açıklayan Şen, "İstanbul bugün öğleden sonra yağmurlu sıcaklık 10 C. Önümüzdeki 2 gün yağış Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli görünüyor. Şubatın 3-4'ünde Türkiye'ye (iç kesimler) kar yeniden geliyor. İstanbul bu sistemden kar alacak mı bakacağız ama çok zayıf olasılık." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Manisa, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Bingöl çevreleri ile Erzurum'un güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a kar yeniden yağacak mı?

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok noktasında etkili olan kar yağışı bu sefer de Balkanlar üzerinden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi verilerine göre Çarşamba günü Edirne ve Kırklareli’nde başlaması beklenen kar yağışının aynı gün Tekirdağ’da da etkili olması bekleniyor. Trakya’yı etkisi altına alması beklenen kar yağışının, İstanbul-Tekirdağ sınırına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da geçtiğimiz 24 Ocak akşamı yoğun kar yağışı belediyenin yetersiz önlemleriyle birleşince hayatı felç etmişti. Şubat ayının ortasında da İstanbul'da ikinci bir kar fırtınasının beklendiği gelen haberler arasında. İstanbul'daki bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat'a dikkat çekilirken hava tahmin kaynakları, Şubat ayının ortasında Türkiye'nin 'Küçük Sibirya' olabileceği endişesini dile getiriyor.