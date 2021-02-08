İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrederken ani gelen soğu hava ve kar sonrasında tekrardan sıcaklık hakim oldu. Peki İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul’da havalar soğuyacak mı? İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki Pazar günü İstanbul’a tekrardan kar yağışının hakim olması bekleniyor. 13 Şubat Cumartesi günü hava durumunun 4 derecelere kadar düşmesi tahmin ediliyor. Yağmur yağışlarının da etkisiyle Pazar günü İstanbul’da kar yağışı olabilir.
Pazar günü yağması beklenen karla karışık yağmurun 15 Şubat Pazartesi günü komple kar yağışına dönmesi bekleniyor. Sıcaklık ise -1’e kadar düşecek.