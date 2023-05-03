  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

Ruslar Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçmeye başladı

Fatih Portakal onunla ilgili kararını açıkladı! Oyumu Muharrem İnce'ye...

Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

AK Parti'den aday olan ünlü oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar! Doğru adamla yola devam

Rus bankasından beklenmedik Türk lirası kararı! Resmen duyurdular

HDP’li Hasan Cemal’in Kılıçdaroğlu’na destek nedenine bakın hele! Erdoğan sırtını Batı’ya yüzünü İslam’a döndü

Gurbetçiler rekora koşuyor! 860 bin oy kullanıldı

CHP'li Özel'den Erdoğan'a hadsiz benzetme! İyice zıvanadan çıktılar

Türkiye'den Netflix'e dev rakip! TRT Tabii resmen tanıtıldı! Başlangıçta ücretsiz olacak
Gündem İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi
Gündem

İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-03 12:25:00 -
İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre İstanbul'da gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, Öğleden sonra ve gece Ege ve Marmara'ya yağmur geliyor. Sıcaklıklar tüm yurtta artmaya devam ediyor. İstanbul parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C, yarın yağmur daha kuvvetli ifadelerini kullandı. Şen, Hafta sonu yağmur alanını genişletiyor. Sıcaklıklar bugüne göre 5-7 derece düşecek dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR DAHA KUVVETLİ"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Doğu Anadolu'nun doğusunda gündüz yağmur var. Öğleden sonra ve gece Ege ve Marmara'ya yağmur geliyor. Sıcaklıklar tüm yurtta artmaya devam ediyor. İstanbul parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C, yarın yağmur daha kuvvetli" ifadelerini kullandı.

"HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR"

Şen, "Hafta sonu yağmur alanını genişletiyor. Sıcaklıklar bugüne göre 5-7 derece düşecek." dedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 25°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE °C, 23°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 22°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 27°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolu ve sağanak yağışın vurduğu Mersin'de hayat durma noktasına geldi
Dolu ve sağanak yağışın vurduğu Mersin'de hayat durma noktasına geldi

Yerel

Dolu ve sağanak yağışın vurduğu Mersin'de hayat durma noktasına geldi

Sağanak yağışlardan sonra ağaçlar görünmez oldu
Sağanak yağışlardan sonra ağaçlar görünmez oldu

Yaşam

Sağanak yağışlardan sonra ağaçlar görünmez oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu

Yerel

Edirne'de sağanak etkili oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23