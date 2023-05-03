İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, Öğleden sonra ve gece Ege ve Marmara'ya yağmur geliyor. Sıcaklıklar tüm yurtta artmaya devam ediyor. İstanbul parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C, yarın yağmur daha kuvvetli ifadelerini kullandı. Şen, Hafta sonu yağmur alanını genişletiyor. Sıcaklıklar bugüne göre 5-7 derece düşecek dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR DAHA KUVVETLİ"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Doğu Anadolu'nun doğusunda gündüz yağmur var. Öğleden sonra ve gece Ege ve Marmara'ya yağmur geliyor. Sıcaklıklar tüm yurtta artmaya devam ediyor. İstanbul parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C, yarın yağmur daha kuvvetli" ifadelerini kullandı.

"HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR"

Şen, "Hafta sonu yağmur alanını genişletiyor. Sıcaklıklar bugüne göre 5-7 derece düşecek." dedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 25°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE °C, 23°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 22°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 27°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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