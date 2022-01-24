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Gündem İstanbul'a girişler durduruldu mu? Anadolu'dan İstanbul'a giriş yasak mı?
Gündem

İstanbul'a girişler durduruldu mu? Anadolu'dan İstanbul'a giriş yasak mı?

İstanbul'a giriş çıkış kapandı mı? İstanbul’da yoğun kar yağışı ulaşımda aksaklıkların yaşanmasına yol açıyor. Trakya’nın ardından Anadolu’da İstanbul’a ulaşımla ilgili bir açıklama geldi. Peki, İstanbul giriş çıkışlar ne zamana kadar kapalı?

Yeniakit Publisher
2022-01-24 19:14:00 -
İstanbul'a girişler durduruldu mu? Anadolu'dan İstanbul'a giriş yasak mı?

çıkışlar ne zamana kadar kapalı?

İstanbul’da son yılların en şiddetli kar yağışı yaşanıyor. Şiddetli yağış ulaşımda aksaklıklara yol açıyor. Bazı yollar kilit durumda. Peki, İstanbul’a giriş çıkışlar durduruldu mu?

İstanbul'a girişler durduruldu mu? Anadolu'dan İstanbul'a giriş yasak mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yapılan yazılı açıklamalarda, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son durumu paylaşıldı.

Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur.

Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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