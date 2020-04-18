  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'a giriş çıkışlara yönelik kısıtlama 15 gün daha uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "İstanbul il sınırlarında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş/çıkışların durdurulması,18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 gün uzatılmıştır"

2020-04-18 19:40:51 -
İstanbul'a giriş çıkışlara yönelik kısıtlama 15 gün daha uzatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışların durdurulması kararının 15 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul il sınırlarında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların durdurulması,18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 gün uzatılmıştır. Daha önce belirlenen istisnalar bu süre için de geçerlidir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı