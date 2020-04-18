İstanbul'a giriş çıkışlara yönelik kısıtlama 15 gün daha uzatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışların durdurulması kararının 15 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul il sınırlarında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların durdurulması,18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 gün uzatılmıştır. Daha önce belirlenen istisnalar bu süre için de geçerlidir."