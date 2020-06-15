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Gündem

İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı mı son dakika

Son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış vatandaşları tedirgin ederken, bazı illerin valilikleri illere giriş çıkış yasağı getirildi. İstanbul Valiliğinden son dakika kısıtlama haberi geldi. Peki İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:29:00 - 2020-06-15 15:30:13
İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı mı son dakika

İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama, uğurlama kısıtlandı. İstanbul'a giriş çıkışlar şan için yasaklanmadı. Öte yanda İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.  İstanbul Valiliğine, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği yönündeki şikâyetler nedeni ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatı ile İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek. Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

 

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