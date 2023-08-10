İstanbul'a geleli 2 gün oldu ses seda yok! Bu hallere düşmeye gerek var mıydı Beşiktaş!

Beşiktaş'ın imzaya getirdiği Alex Oxlade Chamberlain, şehirde vakit geçirdikten sonra son kararını verecek. Kulüp de oyuncunun detaylı sağlık raporunu bekliyor.

Liverpool ile sözleşme uzatmayan ve bonservisi elinde olan Alex Oxlade Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul'da.

Yıldız orta saha ile 3 yıllık sözleşmede anlaşmaya varılırken, 2.5 milyon euro seviyelerinde bir maaş ödenecek.

İngiliz oyuncuyla prensipte anlaşılsa da resmi imzalar atılmadı.

İstanbul hakkında bilgi sahibi olmak isteyen 29 yaşındaki oyuncu, burada biraz vakit geçirecek ve son kararını bildirecek.

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Futbolcudan olumlu sağlık raporu alan Beşiktaş ise acele etmiyor. Oyuncunun sakatlık geçmişinin kabarık olması nedeniyle siyah-beyazlılar detaylı bir veri bekliyor.

Transferin olumsuz sonuçlanma ihtimali yok gibi gözüküyor ancak taraflar riski asgariye indirmek için uğraşıyor. İmzalar yakında atılacak.