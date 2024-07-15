İstanbul’a geleceği tarih belli oldu! Cenk Tosun adım adım Fener'e
Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen ve Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Milli futbolcu, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Cenk Tosun'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.
FENERBAHÇE İÇİN GELİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun Salı günü İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçecek.
Sağlık kontrolünden sonra resmi imzaların atılması bekleniyor.
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