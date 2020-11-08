İstanbul'a böyle getirildi! O hain için süreç başladı
FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün Çankaya'nın Çukurambar semtinde yapılan operasyonda sahte kimlikle enselenen firari FETÖ'cü Kamil Yavuz Malkatan emniyete götürüldü.
Şüpheli, buradaki işlemlerinden sonra, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Malkatan'nın, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ'nün sözde yöneticisi olduğuna ilişkin çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.