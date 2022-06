İstanbul’a "Avrupa’nın en iyi destinasyonu" ödülü verildi

ABD'nin önde gelen seyahat ve turizm dergilerinden Global Traveler Magazine tarafından 10 yıldır düzenlenen "Best Leisure Lifestyle Awards" ödülleri kapsamında dergi okurları "2022'de en iyi zaman geçirilecek mekan" olarak İstanbul'u seçti.

New York’taki ünlü Lotos Club’ta düzenlenen ödül töreninde, İstanbul’un en fazla oyu alarak "Avrupa'nın en iyi destinasyonu" seçildiği kategoride, Lizbon ikinci, Krakow üçüncü sırada yer aldı.

Üst gelir grubuna hitap eden ve özellikle önemli hava yolu şirketlerinin lounge bölümlerinde yer alan New York merkezli dergi, baskı ve dijital olarak milyonlarca okuyucuya ulaşıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI DA İKİ ÖDÜL ALDI

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "2022 Leisure Lifestyle Awards" ödül töreninde, İGA İstanbul Havalimanı da "en iyi aktarma havalimanı" ve "en iyi aile dostu uluslararası havalimanı" ödüllerine layık görüldü.

İstanbul’a verilen "2022 Best Leisure Lifestyle Destination in Europe" ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hüseyin Baştürk alırken İGA İstanbul Havalimanı adına da ödüller Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül’e verildi.

Yıllık uluslararası seyahat sayısı yaklaşık 18’i bulan Global Traveler okuyucularının katılımıyla her yıl düzenlenen oylamayla destinasyon, hava yolu, otel gibi alanlarda en iyileri seçiyor.

