Büyük hayallerle başlamıştı sessiz sedasız çekildi! Coşkun Sabah, yumurta işini bıraktı

Coşkun Sabah 2020 yılında yumurta işine girdiğini "Eskişehir'deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz" sözleriyle duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı bir süre sonra ortağı tarafından dolandırılmıştı. Yine de işine devam eden Sabah, daha fazla dayanamadı.

Coşkun Sabah katıldığı bir davette yumurta işini bıraktığını şu sözlerle açıkladı: "Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir, yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı, paramızı kazandık tabii çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz."