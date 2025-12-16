Kurtulmuş: Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Meclis'te düzenlenen programda, hem uluslararası sistemdeki köklü değişimlere hem de Türkiye'nin terörle mücadele ve bölgesel krizlerdeki aktif rolüne değindi. Konuşmasının odak noktalarından biri olan terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin terör sorununu kesin olarak bitirme hedefini yineledi.

Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenen programda;

"Dünyadaki düzeni tanımlamak bakımından farklı bir süreçten geçiyoruz." diyen Kurtulmuş, "Süreçlerin eş zamanlı olarak ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Tek kutuplu dünya sisteminin sona ermesiyle birlikte çok kutupluluk, bütün unsurlarıyla gelişmeye başlıyor. Ancak bunun yanında hem küreselleşme hem de bölgeselleşme eğilimlerinin fevkalade ciddi bir şekilde eş zamanlı ve yan yana yürüdüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Düne göre alışık olmadığımız yeni durumların, yeni çelişkilerin, yeni çatışmaların ve yeni gerilimlerin olduğu; ancak aynı zamanda yeni fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Biz insanoğlu olarak yaşadığımız dönemi adlandırmayı, tanımlamayı severiz. Uzay çağı, sanayi toplumu gibi tanımlarla geçmiş dönemlerde yaşanan gelişmeleri ifade ettik. Herhalde bu dönemi tanımlamak gerekirse, yeni bir eşikte olduğumuz aşikardır. Bu yeni eşik, yeni bir dünya düzeninin kurulmasına doğru mu gidiyor, gitmiyor mu bilmiyorum. Ancak bu yeni eşiği tanımlamak gerekirse, 'yeni zamanların eşiği' olarak ifade edilebilir."

"Bölgemizdeki sorunların tamamının çözülebilmesi için barış, istikrar ve güven perspektifini fevkalade güçlü bir şekilde koruyor, bunu çevremizdeki ülkelere de telkin ediyoruz." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin takındığı tutum, Kafkaslar'daki gerilimlerde ortaya koyduğu tavır, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in saldırganlıklarının durdurulması konusunda sergilediği yaklaşım, tam da bu anlayıştan kaynaklanmaktadır."

"TERÖRÜ TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN KALDIRACAĞIZ"

Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili ise "Bu sefer Türkiye kazanacak, emperyalistler, onların oyuncakları kazanamayacak. Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız." dedi.