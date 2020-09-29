İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı

Ermenistan’ın Pazar günü sabah saat 06.00 sularında Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine ve bazı askeri noktalara yönelik provokatif saldırısının yankıları dünya genelinde devam ediyor.

Azerbaycan’ın meşru haklarını kullanarak verdiği karşılığın ardından Ermenistan ve destekçilerinin iyice paniklemesi, dengesiz açıklamaların yapılmasına da neden oluyor.

Son olarak Rusya’nın aşırı sağlı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky’den tepki çekecek açıklamalar geldi.

Vladimir Jirinovsky, Karabağ’daki sorunun ortadan kalkması için tek yolun, bölgenin Rusya’ya katılmasını izin verilmesi gerektiğini savundu. Jirinovsky, “Dağlık Karabağ'da çatışmayı önlemenin tek yolu Rusya'ya katılmasına izin versinler” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın aşırı sağlı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky, 2015’te Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından İstanbul’a atom bombası atılmasını savunacak kadar ileri gitmişti. Rezil açıklamalarda bulunan Jirinovsky, “İstanbul’u yok etmek bizim için zor bir iş değil” demiş ve İstanbul Boğazı'nın ortasına bir atom bombası atılmasını savunmuştu.

Jirinovsky, saçma açıklamaları nedeniyle Rus medyası tarafından "faşist", "palyaço" ve "öcü" gibi lakaplarla anılıyor.