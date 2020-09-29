  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı
Dünya

İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı

Türkiye hakkında dönem dönem rezil açıklamalarıyla gündeme gelen Rusya'nın aşırı sağcı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky, Ermensitan – Azerbaycan arasındaki gerilime ilişkin tepki çekecek sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:29:00 -
İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı

Ermenistan’ın Pazar günü sabah saat 06.00 sularında Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine ve bazı askeri noktalara yönelik provokatif saldırısının yankıları dünya genelinde devam ediyor.

Azerbaycan’ın meşru haklarını kullanarak verdiği karşılığın ardından Ermenistan ve destekçilerinin iyice paniklemesi, dengesiz açıklamaların yapılmasına da neden oluyor.

Son olarak Rusya’nın aşırı sağlı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky’den tepki çekecek açıklamalar geldi.

Vladimir Jirinovsky, Karabağ’daki sorunun ortadan kalkması için tek yolun, bölgenin Rusya’ya katılmasını izin verilmesi gerektiğini savundu. Jirinovsky, “Dağlık Karabağ'da çatışmayı önlemenin tek yolu Rusya'ya katılmasına izin versinler” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın aşırı sağlı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky, 2015’te Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından İstanbul’a atom bombası atılmasını savunacak kadar ileri gitmişti. Rezil açıklamalarda bulunan Jirinovsky, “İstanbul’u yok etmek bizim için zor bir iş değil” demiş ve İstanbul Boğazı'nın ortasına bir atom bombası atılmasını savunmuştu.

Jirinovsky, saçma açıklamaları nedeniyle Rus medyası tarafından "faşist", "palyaço" ve "öcü" gibi lakaplarla anılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

süleyman şah

sapık ........yahudinin teki...pislik...
  • Yanıtla

Eren

Ruh hastası embesil
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek
Gündem

Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Fransa ve Birleşik Arap..
Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu
Gündem

Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu

Kim Kardashian’ın Türkiye ve Azerbaycan açıklamasına sunduğu haber bülteninde dikkat çeken bir yorumda bulunan spiker Ece Üner’e, şarkıcı Ay..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay