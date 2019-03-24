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İstanbul’a atık yakma ve enerji üretim tesisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eyüpsultan ilçesi Kısırmandıra bölgesinde “Atık Yakma ve Enerji Üretim” tesisi kuruyor.

24 Mart 2019 Pazar 09:51
İstanbul’a atık yakma ve enerji üretim tesisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eyüpsultan ilçesi Kısırmandıra bölgesinde “Atık Yakma ve Enerji Üretim” tesisi kuruyor. İnşaatına başlanan ve 2021’de faaliyete girmesi planlanan tesiste, yılda bir milyon ton atığın bertaraf edilerek 624 milyon kilovat saat elektrik enerjisi elde edilmesi hedefleniyor.

Günlük üç bin ton atık yakma kapasitesine sahip tesiste, yılda 1 milyon tonu aşkın atık bertaraf edilecek. Çöplerin yakılması işleminden bir saatte 78 bin kilovat saat, bir yılda ise yaklaşık 624 milyon kilovat saat enerji elde edilecek. Bu da yaklaşık 1,5 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacına denk bir üretim anlamına geliyor. 2021 yılının Mart ayında faaliyete geçmesi planlanan tesis ile İstanbul’da çöpten elektrik üreten tesis sayısı 3’e çıkacak. Böylece İstanbul’da çöpten elektrik üretimi 2,5 kat artmış olacak.

Üç tesis sayesinde İstanbul’da çöpten elektrik üretimi yıllık 1 milyar kilovat saati aşacak. Bu üretim, 750 bin hanenin, diğer bir ifadeyle 3 milyon kişinin günlük konut elektrik ihtiyacına denk geliyor. Aynı zamanda enerji ithalatı da düşünüldüğünde çöpten yıllık 1 milyar kilovat saat elektrik üretimi sayesinde milli ekonomiye yılda yaklaşık 650 milyon lira katkı sağlanacak.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:51
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. Atık Yakma ve Enerji Üretim
  3. elektrik enerjisi

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