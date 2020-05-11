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Aktüel

İstanbul'a araç giriş-çıkışları denetleniyor

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde istisnai olarak izin verilen araçlar geçiş yapabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:36:20 -
İstanbul'a araç giriş-çıkışları denetleniyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul'a giriş çıkış yapan araçlar denetleniyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Orhanlı mevkisi ile D-100 karayolu Tuzla mevkisi; Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Kınalı gişeler mevkisi ile D-100 karayolu Gümüşyaka mevkisi başta olmak üzere toplam 30 ayrı noktada hem giriş hem de çıkış istikametinde denetim yapılıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde istisnai olarak izin verilen araç ve yolcuların evrakı kontrol ediliyor.

Yolcu otobüslerinde de yolcuların isimleri tek tek kontrol edilerek izin belgeleri denetleniyor.

Kaymakamlıktan izin alan vatandaşlar, cep telefonlarına gelen mesajı göstererek de yolculuklarına devam edebiliyor.

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