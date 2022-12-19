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Aktüel İstanbul'a 1,5 saatlik mesafede lapa lapa kar yağıyor!
Aktüel

İstanbul'a 1,5 saatlik mesafede lapa lapa kar yağıyor!

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Kartepe etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 15:36:00 -
İstanbul'a 1,5 saatlik mesafede lapa lapa kar yağıyor!

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Kartepe etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bildirildi. İşte Kartepe'deki son durum...

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kartepe'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Kartepe'de bulunan kayak merkezi de bembeyaz oldu.

Kar yağışını görüntüleyen vatandaş, "Bugün 19 Aralık 2022. Kartepe'de kar yağışı başlamış durumda. Şuanda tahmini olarak kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı muhteşem. Kartepe gelinliğini üzerine giydi" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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