İstanbul yerel seçim anket sonuçları 2019 | İBB Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu anket

31 Mart 2019 yerel seçim İstanbul seçiminde son durum ne? İstanbul anket sonuçları açıklandı mı? İstanbul’da hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Seçim sonuçlarını etkilemesi bakımından büyük öneme sahip İstanbul yerel seçim anket sonuçları son dakika ne durumda? İstabul anket sonuçları 2019 açıklandı mı? İstanbul 31 Mart 2019 yerel seçim anket sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 9.387.327 seçmenin 32.145 sandıkta oy kullandığı İstanbul’da 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları merak edilmekte. İstanbul’da AK Parti ve MHP’nin ortak Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım olurken, CHP-İYİ Parti-HDP’nin ortak büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

Optimar Araştırma Şirketi, İstanbul'a yönelik yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. İstanbul’da Binali Yıldırım arayı açıyor. İstanbul'da 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 3 bin 12 kişiyle yüz yüze yapılan ankette Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45,9Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 41,6 olarak açıklandı.

İstanbul'da son durum ne?

Ada Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 10-17 Şubat tarihleri arasında 6 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ipi göğüslüyor. Araştırmada, vatandaşa 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Yüzde 40,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 36,2'lik kesim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.

2014 yerel seçim sonuçları (Türkiye geneli)

AK Parti % 45

CHP % 27

MHP % 15

BDP-HDP % 5

SP % 2

BBP % 1

İstanbul 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

CHP % 40

HDP % 4

MHP % 3

SP % 1

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