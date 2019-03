İstanbul yerel seçim 2019 sonuçları | İstanbul belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

31 Mart akşamı tüm Türkiye'nin merakla beklediği İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya yarışın gerçekleştiği İstanbul (İBB) seçim sonuçları Türkiye geneli sonuçları etkilemekte. 31 Mart İstanbul yerel seçimler sonuçları, İstanbul belediye seçim sonuçları 2019, YSK seçim sonuçları İstanbul, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları İl genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi seçim sonuçları an ve an haberimizde. istanbul ilçe yerel seçim sonuçları 2019. İstanbul'da hangi ilçede hangi parti kazandı? Cumhur ittifakı, Millet ittifakı oy oy oranları ne? İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları ile İstanbul ilçe belediye seçim sonuçları sorgulama ekranı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı AK Parti adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, BTP adayı Selim Kotil, TKP adayı Zehra Güner Karaoğlu, VP adayı Mustafa İlker Yücel, DP adayı Ersan Gökgöz ve DSP adayı Muammer Aydın yarışacak. İstanbul yerel seçim 2019 son dakika sonuçları | YSK İstanbul ilçeleri seçim sonuçları oy oranları... 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi.

İstanbul seçim sonuçları son dakika İstanbul’da kim önde?

1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gidecek

Seçmen listeleri hazırlanırken 18 yaşın doldurulmuş olması hesabında, seçim günü (o gün dahil) esas alınıyor. Buna göre, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gitti. YSK tarafından, kesinleşen seçmen listeleri 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirildi. Süreçte askere giden, kısıtlılar, vefat eden veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar tespit edilerek Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine bu kişilerle ilgili "oy kullanamaz" şerhi düşüldü. YSK Başkanı Sadi Güven, bu durumdaki seçmen sayısının 146 bin 669 olduğunu açıklamıştı.

İstanbul ilçeleri seçim sonuçları 2019 hangi belediyeyi kim kazandı?

İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı (İBB) Binali Yıldırım,

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu,

Saadet Partisi (SP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Gökçınar,

Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Muammer Aydın

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa İlker Yücel

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Selim Kotil

Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu oldu.

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları

Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

Güngören: Fatih Özçiçek

Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

Şişli: Fatma Özden Ay

Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

İstanbul Adalar'da Erdem Gül

Ataşehir'de Battal İlgezdi

Avcılar'da Turan Hançerli

Bahçelievler'de Mehmet Ali Özkan

Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu

Başakşehir'de Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa'da Remzi Albayrak

Beşiktaş'ta Rıza Akpolat

Beykoz'da Coşkun Tosun

Büyükçekmece'de Hasan Akgün

Çatalca'da Cem Kara

Çekmeköy'de Seyfettin Yıldırım

Esenyurt'ta Kemal Deniz Bozkurt

Fatih'te Soner Özimer

Gaziosmanpaşa'da Erkan Kaya

Güngören'de İsmet Yaşar

Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı

Kartal'da Gökhan Yüksel

Pendik'te Mehmet Salih Usta

Sancaktepe'de Özgen Nama

Sultanbeyli'de Ayhan Koç

Sultangazi'de Halil Bozkurt

Şile'de Ali Secaattin Güney

Tuzla'da Salim Gürsoy

Ümraniye'de Cafer Aktürk

Üsküdar'da Ahmet Kılıç

Zeytinburnu'nda Adil Emecan

Eyüp Sultan'da Emel Bilenoğlu

Sarıyer'de Şükrü Genç

Beyoğlu'nda Alper Taş

İYİ Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Kağıthane belediye başkan adayı Mehmet Aslan

İYİ Parti Esenler belediye başkan adayı Mustafa Yılmaz

İYİ Parti Kadıköy belediye başkan adayı Emre Kınay

İYİ Parti Beşiktaş belediye başkan adayı Affan Keçeci

Saadet Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları

İstanbul Bahçelievler'den Yaşar Avcı, Bayrampaşa'dan İsmail Acar, Esenler'den Tuğrul Yalçınkaya, Kartal'dan Fehim Hava, Küçükçekmece'den Mustafa Kurdaş, Sultanbeyli'den Fetullah Bülbül, Zeytinburnu'ndan Mikail Kabak aday olarak gösterildi. Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mustafa Kurdaş, Saadet Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Saadet Partisi Sultanbeyli belediye başkan adayı Fetullah Bülbül, Saadet Partisi Beykoz belediye başkan adayı Muharrem Kaşıtoğlu, Saadet Partisi Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Bilal Ay.

İstanbul İBB seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 40

HDP % 4

MHP % 4

Avcılar belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti 40

MHP % 9

Başakşehir belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 33

HDP % 7

Beylikdüzü belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 50

AK Parti % 39

MHP % 4

Çekmeköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 38

MHP % 5

Fatih belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 48

CHP % 31

MHP % 7

Kağıthane belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

CHP % 29

MHP % 7

Sultanbeyli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 61

SP % 14

HDP % 11

Tuzla belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 39

MHP % 5

Adalar belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 50

AK Parti % 42

Bağcılar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 57

CHP % 19

Bayrampaşa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 39

Beyoğlu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 35

Esenler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

CHP % 15

Gaziosmanpaşa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

CHP % 25

SP % 12

Kartal belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti % 42

Ümraniye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

CHP % 29

MHP % 10

Arnavutköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 22

HDP % 11

Bahçelievler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 35

MHP % 6

Beşiktaş belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 76

AK Parti % 16

Büyükçekmece belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 44

Esenyurt belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 34

HDP % 10

Kadıköy belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 72

AK Parti % 20

Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Türkiye siyasi tarihinde genel seçimlerin olduğu kadar yerel seçimlerinde önemi büyüktür. Özellikle "İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" sözüyle ifade edilen bu anlayış Türkiye'nin 81 ilinde hakimdir. Genel idarenin tabanda hissedilmesi için aracı rol üstlenen ve yerelin geleneklerini yönetime taşıyan yerel yönetimler bu nedenle oldukça merkezi bir rol üstlenir. Türkiye'de yerel seçimler 5 (beş) yılda bir yapılmaktadır. Türkiye siyasi tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçim 2014 yılında yapılmıştır. Kolay bir matematik yaparsak bir sonraki yerel seçimlerin 2019 yılında yapılacağını söyleyebiliriz. 2019 yerel seçimlerinde oy kullanma noktalarında sandık kurulacak. Yüksek Seçim Kurulunun koordinasyonunda vatandaş sandığa gidecek. Böylece vatandaşın isteği sandığa yansıyacak ve yerel yöneticiler iş başına gelecek. 24 Haziran 2018 seçimlerinin de geride kaldığı andan itibaren 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler kritik önem taşımaya başladı. Ve siyasiler, siyasi partiler şimdiden yerel seçim hazırlıklarına başladı.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulundu. Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

Binali Yıldırım, 58. Hükümet, 59. ve 60. Hükümetler dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.

2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır:

20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi,

19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi,

7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi,

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi,

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi.

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi,

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi,

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi,

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi,

2 Aralık 2012 Dünya Denizcilik Üniversitesi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği önemli projeleri;

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15 lik büyüme

19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. AK Parti 2.Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu. AK Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 09 Temmuz 2018'de parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası verildi. Binali Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.