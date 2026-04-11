Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Uluslararası arenada emperyalist hegemonyanın çöküşünü belgeleyen tarihi bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansının üst düzey İranlı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, ABD yönetimi İran’ın milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlığı üzerindeki blokajı kaldırma kararı aldı. Uzun süredir yaptırım silahıyla Tahran’ı dize getirebileceğini sanan "Sarı Şeytan" Trump ve şer heyeti, İran’ın stratejik hamleleri ve askeri kararlılığı karşısında teslim bayrağını çekti.

Uluslararası arenada dengeleri değiştirecek sıcak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir yaptırımlar gölgesinde ekonomik darboğazdan çıkış yolu arayan Tahran yönetimi ile Washington arasında kritik bir uzlaşmaya varıldı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, diplomatik kulisleri hareketlendiren kararı şu sözlerle duyurdu:

"ABD, İran'ın Katar ve diğer yabancı bankalarda tutulan dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını resmen kabul etti."

DONDURULMUŞ VARLIKLAR SERBEST KALIYOR

ABD, İran'ın yabancı bankalardaki dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı kabul etti. Tahran bu adımı iyi niyet göstergesi sayarken, kararın Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçişle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

İYİ NİYET VE CİDDİYET GÖSTERGESİ

İran cephesi, yıllardır süren yaptırımların ardından gelen bu hamleyi diplomatik bir yumuşama sinyali olarak değerlendiriyor. Tahran yönetimi, varlıkların serbest bırakılmasını masadaki müzakereler öncesinde atılmış kritik bir adım olarak görüyor.

İranlı yetkili, Washington'un bu kararının arka planını şu sözlerle özetledi:

"Tahran yönetimi olarak bu adımı açık bir iyi niyet jesti ve masadaki ciddiyetin bir işareti olarak görüyoruz."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GÜVENLİ GEÇİŞ

üresel enerji piyasalarını ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge ülkelerini yakından ilgilendiren asıl detay ise anlaşmanın şartlarında gizli. Dünyanın en önemli petrol güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı, bu finansal serbestliğin kilit noktasını oluşturuyor.

İranlı yetkili, milyarlarca dolarlık fonun serbest kalması ile bölgedeki askeri gerilim arasındaki doğrudan ilişkiyi şu çarpıcı ifadeyle dile getirdi:

"Varlıkların serbest bırakılması, olası bir anlaşma öncesinde Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılıdır."

TARAFLAR ŞARTLARINI AÇIKLADI

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ülkesinin kırmızı çizgisi olan 2 şartı açıkladı.

Sürecin sağlıklı ilerlemesi için bu adımların bir "ön şart" niteliğinde olduğunu belirten Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar arasında karşılıklı rıza ile kararlaştırılan ancak şu ana kadar uygulanmayan iki husus bulunmaktadır: Lübnan'da ateşkesin sağlanması ve müzakereler başlamadan önce İran'ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakılması. Müzakereler başlamadan önce bu iki konu mutlaka gerçekleştirilmelidir."

ABD TARAFI

ABD Başkanı Donald Trump ise, olası bir anlaşmanın en önemli şartıyla ilgili, "Nükleer silah olmayacak. Biliyorsunuz, bence rejim değişikliği zaten gerçekleşmiş durumda ancak biz bunu hiçbir zaman bir kriter olarak belirlememiştik. Tek kriterimiz nükleer silah olmamasıydı. Anlaşmanın yüzde 99'unu da bu madde oluşturuyor." dedi.