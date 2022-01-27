  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul yeniden kar yağacak mı? İstanbul’a bu sene yine kar yağar mı?
Yaşam

İstanbul yeniden kar yağacak mı? İstanbul’a bu sene yine kar yağar mı?

İstanbul son bir haftadır kar yağışının etkisi altında. Özellikle 24 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde etkili olan kar hayatı adeta durdurdu. İstanbullular şimdiden ‘İstanbul’a yine kar yağar mı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 18:34:00 -
İstanbul yeniden kar yağacak mı? İstanbul’a bu sene yine kar yağar mı?

İstanbul’da 20 Ocak Perşembe günü aralıklarla bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman etkili olan kar özellikle 24 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışıyla birlikte yollar kapandı, hava ve deniz ulaşımı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ise kar yağışının yeniden başlayıp başlamadığını merak ediyor.

İstanbul yeniden kar yağacak mı? İstanbul’a bu sene yine kar yağar mı?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbul için yeni bir kar uyarısında bulundu. Şen, “Hava Lodos'a dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir. Bundan sonraki kar Anadolu'ya (iç bölgeler) 31 Mart gibi görünüyor. Marmara'ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay