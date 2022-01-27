İstanbul’da 20 Ocak Perşembe günü aralıklarla bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman etkili olan kar özellikle 24 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışıyla birlikte yollar kapandı, hava ve deniz ulaşımı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ise kar yağışının yeniden başlayıp başlamadığını merak ediyor.

İstanbul yeniden kar yağacak mı? İstanbul’a bu sene yine kar yağar mı?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbul için yeni bir kar uyarısında bulundu. Şen, “Hava Lodos'a dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir. Bundan sonraki kar Anadolu'ya (iç bölgeler) 31 Mart gibi görünüyor. Marmara'ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi” dedi.