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Yerel İstanbul Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı nerede?
Yerel

İstanbul Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı nerede?

Son dakika haberine göre, İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı. Peki İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı nerede? İstanbul Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı’na nasıl gidilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 09:49:00 - 2021-02-25 09:49:41
İstanbul Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı nerede?

İstanbul Bahçelievler, Türkiye'deki Jandarma Askeri İnzibat Tabur Komutanlığı adresine nasıl gidebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Jandarma Askeri İnzibat Tabur Komutanlığı için en yakın durak veya istasyonu mu arıyorsunuz? İşte İstanbul Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı yol tarifi.

Bahçelievler konumundaki en çok ziyaret edilen yerlerden Jandarma Askeri İnzibat Tabur Komutanlığı konumuna toplu taşıma ile nasıl gidilir burada bulabilirsiniz. Aşağıdaki toplu taşıma hatlarının Jandarma Askeri İnzibat Tabur Komutanlığı - yakınından geçen güzergahları var. İstanbul Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na gitmek için Metro, Metrobüs ya da İETT otomüslerini kullanabilirsiniz. Marmaray ve Halkalı YHT de aktarmalı olarak kullanabilirsiniz.

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