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İstanbul Yeni Havalimanı'nın LED ekranları Amasya'dan

İlk fazının 29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın LED ekranları, Amasya'daki yerli LED ekran fabrikası tarafından üretiliyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:58
İstanbul Yeni Havalimanı'nın LED ekranları Amasya'dan

"TAGLIG" markasıyla üretim yapan Türkiye'nin ilk yerli LED (Light Emitting Diode) ekran fabrikası Amasya'daki tesisinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılacak LED ekranları üretiyor.

Son dönemde inşa edilen stadyumların ve birçok televizyon kanalının LED ekranlarını üreten firma, ilk fazının 29 Ekim'de açılacak, bitirildiğinde dünyanın en büyükleri arasında yer alacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın LED ekranlarının üretim projesini üstlendi.

Fabrikada, İstanbul Yeni Havalimanı için toplamda 2 bin 500 metrekareyi bulacak LED ekranların üretimi sürüyor.

Dijiled Görüntü Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucularından Alper Tuğluer, AA muhabirine, ticaret serüvenlerine 2007 yılında Uzak Doğu'dan LED ekran ithal ederek başladıklarını söyledi.

Ticarete ilk başladıklarında, LED ekranları Uzak Doğu ülkelerinden alıp Türkiye'de sattıklarını anlatan Tuğluer, "Daha sonra içimizdeki üretim sevdası, ülkemizde de bu işin yapılacağı düşüncesi bizi üretime sevk etti." dedi.

Ürünü satarken "Neden bu ürünü biz üretmiyoruz?" düşüncesi ile yola çıktıklarını ifade eden Tuğluer, şöyle devam etti:

"Fabrikamızın temellerini, 2013 yılında Amasya'da attık. Amasya'yı tercih etme sebebimiz ise üretimin sadece İstanbul'da olmayacağını ve Anadolu'ya yayılması gerektiğini düşündük. 2013 ve 2014 yıllarında tamamen Ar-Ge çalışmalarını yürüttük, 2015 yılında üretime başladık ve ülkemizde LED ekran ihtiyacını karşılamaya başladık."

"İrlanda, İsrail, İran ve Rusya gibi ülkelerden siparişler alıyoruz"

Tuğluer, yerli üretim deneyiminden aldıkları güç ve dünyanın önde gelen LED ekran markalarıyla geliştirdikleri üretim ve uygulama iş birliktelikleriyle yollarına devam etiklerini vurguladı.

Şu anda geldikleri kapasitenin artık kendilerine ihracat yolunu açtığını aktaran Tuğluer, "İrlanda, İsrail, İran ve Rusya gibi ülkelerden siparişler alıyoruz. 2019 yılı başından itibaren ihracata yöneleceğiz. Fabrika ilk kurulduğunda aylık 15 bin modül üretimi yaparken, KOSGEB ve diğer devlet teşviklerinden yararlanarak, üretim kapasitemizi ve elaman sayımızı artırarak bu seviyeye getirdik, aylık 65 bin modül üretmeye başladık, hedefimiz 120 bin modül üretmek." diye konuştu.

TAGLIG'ın dünya standartlarında üretim yapan, Türkiye'nin ilk ve tek yerli LED ekran markası olduğunun altını çizen Tuğluer, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi içinde yer almanın kendileri için önemine işaret etti.

Tuğluer, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Yeni Havalimanı Projesi milli bir proje. Bizim de bu proje içinde olmamız gerekiyordu, çünkü yüzde 90'a yakın yerli üretim yapan bir fabrikanın ürünlerinin orada olması gerekiyordu. Biz bu projeyi alırken maddi bir kaygı içinde olmadık, bu proje içinde olmak bizim için gurur verici. Ürünlerimizin yüzde 30'luk bir kısmını bitirmiş durumdayız, bu ay içinde montajlara başlayacağız ve 20 Ekim'de teslim edeceğiz. Bu proje bittiğinde, başardığımızda Türkiye ve dünyanın en büyük projelerinden bir tanesinin içinde yer aldığımız için gururla bahsedeceğiz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 13:58
  1. Amasya
  2. TAGLIG
  3. Türkiye'nin ilk yerli LED
  4. İstanbul Yeni Havalimanı
  5. Anadolu Ajansı

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