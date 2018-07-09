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İstanbul Yeni Havalimanı dünyada bir ilke imza atacak

29 Ekim'de hizmete açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda taşınma işlemleri öncesi toplamda 28 bin kişiye eğitim verilecek.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:10
İstanbul Yeni Havalimanı dünyada bir ilke imza atacak

Dünyanın en büyük çaplı havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın taşınma hazırlıkları sürerken, kusursuz bir taşıma operasyonu için haziranda tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmeye başlandı. 29 Ekim öncesinde dünyada ilk kez, yıllık 70 milyon yolcuya ev sahipliği yapan bir havalimanı 45 km uzaklıktaki başka bir havalimanına taşınacak. 29 Ekim 2018’de ilk fazı tamamlanacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına sayılı günler kala ORAT (Operasyona Hazırlık ve Havalimanı Transferi) süreci de hızlandı. 2 yıl önce başlayan süreçte, haziranda tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmetleri ve diğer ilgili şirketlerin çalışanlarına, saha eğitimleri verilmeye başlandı.

DÜNYADA BİR İLK

25 Haziran’da başlayan ikinci kısım eğitimlerin 28 Eylül’de tamamlanması planlanıyor. İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan “30 Ekim’de tüm havacılık sektörü yıllık 70 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanının 45 km kat ederek İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmasını izlemeye hazırlanıyor. Bu, tüm dünyada bir ilk olacak. Nasıl şu an biz dünyadaki en iyi taşımayı gerçekleştirmiş havalimanlarından danışmanlık alıp sürece hazırlanıyorsak, bundan sonraki süreçte İstanbul Yeni Havalimanı çalışanları da dünyaya taşınma konusunda danışmanlık verecek. Yeni Havalimanı’nda ilk defa çalışacak personel için yoğun bir eğitim süreci programladık. Sadece havalimanı taşıması için yaklaşık 53 bin adet eğitim vermiş olacağız” dedi.

KAPSAMLI OPERASYON

Eğitimler, apron ehliyetinin de dahil olduğu hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetleri bölgelerini içeren alıştırma saha eğitimlerini kapsıyor. Bu çerçevede, saha programı esnasında havalimanı tanıtımı, apron giriş kapısı işleyişi, destek hizmetler, kargo, bagaj operasyonu, terminal alanları, pistler, gelen ve giden yolcu akışları, transfer hatları, kontrol odası fonksiyonları, havalimanı güvenliği gibi konuları işlenecek. Bu eğitimlerin ilki, Türk Hava Yolları, Havaş ve Çelebi çalışanlarından oluşan 194 kişilik grup ile 25 Haziran’da başladı. Yapılan planlar kapsamında toplam 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimi verilmesi planlanıyor. ORAT eğitimlerinin birinci bölümü olan sınıf eğitimleri, 5 Mart’ta başlamış ve 88 gün sürmüştü. Haziran ayında tamamlanan eğitim sürecinde toplam 25 bin adet eğitim verilmişti.

48 SAAT SÜRECEK

Yeni Havalimanı’na, deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş gerçekleştirilmeyecek. 25-30 Ekim tarihleri arasında ise Atatürk Havalimanı’ndan malzeme taşınması amacıyla Yeni Havalimanı’na sınırlı sayıda uçuş düzenlenebilecek. Taşınma süreci 30 Ekim gece 03: 00’da başlayacak ve 31 Ekim gece yarısında bitecek. Malzemelerin taşınması için ağırlıklı olarak karayolu kullanılacak. 31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:10
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