"İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Nükhet Duru ve Selami Şahin izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Nükhet Duru ve Selami Şahin müzikseverlerle buluştu.



Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.



Konserde ilk olarak Duru, "Bir nefes gibi" şarkısıyla sahneye çıktı.



Şair Lale Müldür'ün "Destina" isimli şiirinden bestelenen şarkıyı da seslendiren Duru, şöyle konuştu:

"İstanbul Yeditepe Konserleri'nde hep birlikteyiz, her biri birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımla sizlere bir dinleti hazırladık. İlk şarkımız 'özlem' üzerineydi, sizleri ne kadar özlediğimizi ve ne kadar sevdiğimizi belli etmek için onunla açtık programı şimdi ise birbirinden güzel şarkılarla devam edeceğiz. Bizi sizinle buluşturan, güzel görevi üstlenen Sayın Cumhurbaşkanlığımıza teşekkürleri bir borç biliriz efendim."

"Seninle başım dertte" isimli şarkısıyla konserine başlayan Selami Şahin ise "İstanbul Yeditepe Konserleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepiniz sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın görüşmek üzere... Sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum efendim." ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru ve Selami Şahin'in ardından devam edecek konserlerde, Özhan Eren-Orhan Hakalmaz-Ceyhun Çelikten, Hande Yener-Kutsi, Murat Dalkılıç-Gökhan Tepe, Yavuz Bingöl-Hilal Özdemir, Fatih Kısaparmak-Gülay, Zerrin Özer-Ümit Sayın, Melihat Gülses-Sami Özer, Uğur Işılak-Şükriye Tutkun, Mustafa Keser-Burcu Güneş, Özdemir Erdoğan-Emre Altuğ, Metin Şentürk-Derya Uluğ, Murat Kekilli-Merve Özbey, Berkay ve Bengü sahne alacak.