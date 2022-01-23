İstanbul yarın üniversiteler tatil mi 24 Ocak Pazartesi
Üniversiteler yarın tatil olacak mı? İstanbul beyaz örtüye büründü. Yoğun kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olan tüm olumsuzluklara karşı tedbirler alındı. Üniversite öğrencileri ise 'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, üniversiteler kaç gün tatil? İstanbul hangi üniversiteler tatil 24 Ocak Pazartesi
İstanbul’da şiddetli kar yağışı devam ediyor. Bilindiği gibi ilk ve orta dereceli okullar sömestr tatilinde. Üniversite öğrencileri ise kar sebebiyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, yarın İstanbul’da üniversiteler açık mı?
İstanbul yarın üniversiteler tatil mi 24 Ocak Pazartesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da bulunan üniversitelerde eğitime kar sebebiyle ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir” paylaşımında bulundu.
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