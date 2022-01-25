İstanbul’da kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller idari izinli sayılıyor. Peki, İstanbul’da kaç gün kamu çalışanları izinli sayılacak?

İstanbul yarın kamu çalışanları izinli mi 26 Ocak!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.