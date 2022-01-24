İstanbul özlemle beklediği kar yağışına kavuştu. Kent beyaz örtüye büründü. Üniversite öğrencileri ise olumsuz hava koşullarında ders olup olmadığını merak ediyor. Peki, 25 Ocak Salı üniversiteler tatil mi?

İstanbul yarın hangi üniversiteler tatil 25 Ocak Salı |İstanbul’da üniversiteler kaç gün tatil

İstanbul’da geçen hafta ortasından bu yana aralıklı olarak kar yağışı gözleniyordu. 23 Ocak Pazar günü itibariyle tüm kent beyaz örtüye büründü. Yoğun yağış ise hayatı olumsuz etkiledi. Bu sebeple öğrenciler üniversitelerde ders olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da bulunan üniversitelerde eğitime kar sebebiyle ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir” paylaşımında bulundu.