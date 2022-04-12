İstanbul yalanla yönetiliyor! İşte Murat Ongun'un yok dediği ihanet görüşmesi

ABD Kongre Üyesi Bill Keating, Türkiye'yi Batı rotasına sokmak istediklerini ve bu konuda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüştüklerini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin iki alt komitesi 31 Mart 2022 tarihinde "Doğu Akdeniz'de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD'nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek" başlıklı bir oturum düzenledi.

İmamoğlu ile görüştüklerini açıkladı

Toplantıya başkanlık eden Bill Keating, skandal niteliğinde ifadeler kullandı. Keating, Türkiye'nin yeniden Batı rotasına girmesinin kaçınılmaz olduğunu, bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüştüklerini söyledi.

"Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil"

Beş dakikalık söz hakkının önemli kısmını Türkiye'nin hizadan çıkmasına ayıran ABD'li parlamenter Bill Keating, Türkiye'nin ABD'yle ticaret mekanizmalarını işletmeye yöneldiğini ve ABD ile AB arasında bir anlaşmada dışarıda kalmaktan korkan bir ülke olduğunu söyledikten sonra şunları ekledi:

"Rusya'yla kurdukları bağlantı mantıklı değil. Teknoloji konseyi, tedarik zinciri konuları, bu ekonomik meselelerde AB müttefiklerimizle daha yakın çalışacağımızı düşündüğümüzde Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var. Gidişat belirli bir doğrultuda ve gelecekte varacağı yer çok açık."

"Onları bunun içine çekmemiz lazım"

'ABD yaptığından farklı olarak ne yapabiliriz?' diyen Keating, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Belediye Başkanı'yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir."

Murat Ongun 'uydurma' demişti

İBB Basın Danışmanı Murat Ongun Twitter hesabından, Keating ve İmamoğlu arasında yapılan görüşmeyi yalanlayarak, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü ile ilgili haber tamamen uydurmadır. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeleri açıklıkla paylaşmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li Kongre Üyesi Keating'in ortaya çıkan videosu Murat Ongun'u yalanladı.