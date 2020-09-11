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Yerel İstanbul ve Osmaniye’de 3 DEAŞ teröristi tutuklandı
Yerel

İstanbul ve Osmaniye’de 3 DEAŞ teröristi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ‘terör örgütü üyeliği’nden aranan ve geçmiş dönemlerde çok sayıda DEAŞ üyesini yasa dışı şekilde Suriye’ye çıkardığı ve yurda soktuğu tespit edilen B.C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:50:00 -
İstanbul ve Osmaniye’de 3 DEAŞ teröristi tutuklandı

Şüphelinin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile irtibatlı ve Özden ile aynı operasyonda yakalanan H.C.'nin de oğlu olduğu öğrenildi. Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına Suriye uyruklu M.S. ile H.A ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kentte, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı eylemlerine bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu sözde komutan yardımcısı olarak katıldıkları iddia edilen şüpheliler önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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