İstanbul ve İzmir’in ardından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi de iflasın eşiğinde! Başkent de yavaş ‘Yavaş’ batıyor!

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Göreve geldiği 4 yılda somut tek bir projesi olmayan ve heykellerle, konserlerle başkentin kaynaklarını tüketen CHP’li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni adım adım iflasa sürüklüyor. 31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti’den CHP’ye geçen ABB’yi yandaş arpalığına çeviren ve EYT’den emekli olan işçilerin kıdem tazminatını 3 aydır ödeyemeyen Yavaş’ın belediyeyi borç batağına sapladığı ortaya çıktı. 25 yıl boyunca AK Partili isimler tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni toplamda 3 milyar 250 milyon borçla devralan Yavaş’ın, sadece bu ay 270 milyon (7 milyar 50 milyon TL) doları ASKİ, 4 milyar TL’si EGO olmak üzere yaklaşık 11 milyar liralık borçlanma talebinde bulunduğu öğrenildi. Akit’in ulaştığı 9.6.2023 tarihli belgelerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca ‘Başkanlık’ makamına yapılan yazılı başvuruda, Yavaş’ın ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nün bütçe açığında kullanılmak üzere Belediye Meclis’inden kredi kullanılma yetkisi istediği saptandı.

Başkent borç batağında

ABB’nin kasasını tamamen boşaltan ve başta tedarikçilerin alacakları olmak üzere belediyenin giderlerini ödemek için her ay düzenli taşınmaz satışı yaparak başkentin birikimlerini haraç mezat elden çıkaran Yavaş’ın bununla yetinmeyerek bankalardan da milyarlarca liralık yüksek faizli krediler çektiği belirlendi. Uzun vadeli, değişken faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan Yavaş’ın çektiği kredilerden bazıları şöyle:

CHP’li Mansur Yavaş’a bağlı EGO Genel Müdürlüğü, 7 Aralık 2020 tarihinde, 2 yılı geri ödemesiz 10 yıl vade ve yüzde 3.20 faiz oranıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan tam 57 milyon 100 bin Euro’luk kredi aldı. Alınan kredi bugünkü kurla, 1 milyar 646 milyon 193 bin TL’ye tekabül ediyor.

Yavaş yönetimindeki ABB, 31.12.2021’de Garanti Bankası’ndan vadesi 31 Aralık 2026’da dolacak olan 500 milyar liralık kredi kullandı.

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ABB iştiraki ASKİ de aynı tarihte Garanti Bankası’ndan, 5 yıl vadeli, 1 yıl geri ödemeli ve değişken faizli 350 milyar TL kredi çekti.

Yavaş ayrıca Garanti Bankası’ndan 30 Aralık 2022 tarihinde, yüzde17,50 faiz oranıyla 195 milyar TL’lik kredi aldı.

Peşi sıra kredi çeken Yavaş yönetimindeki ASKİ Genel Müdürlüğü, 3 Nisan 2023’te Denizbank’tan 500 milyon lira, 5 Nisan’da Yapı ve Kredi Bankası’ndan 100 milyon lira, 5 Mayıs’ta da yine Yapı ve Kredi Bankası’ndan 100 milyonluk daha kredi aldı.

Büyükşehir’in ihalelerine katılacak firma bulamayan Yavaş, 28 Nisan 2022 tarihinde ise CHP’nin hissedarı olduğu Türkiye İş Bankasından aylık %2,15 faizle 120 milyar lira kredi kaptı.

Başkent göz göre göre batıyor

Konuyla ilgili Akit’e konuşan ABB AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, “Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde olmadığı kadar bir borç yüküyle karşı karşıya. Geçtiğimiz 4 yılda ABB güncel değerle yaklaşık 11 milyar lira kredi kullanmıştır. Son Meclis toplantısında Yavaş yönetimi EGO için 4 milyar TL, ASKİ için ise 270 milyon dolar olmak üzere astronomik oranda bir borçlanma yetkisi talep edilmiştir.

Bunun yanı sıra ABB’ye ait olan arsalar, daireler ve dükkanlar neredeyse her ay Yavaş yönetimince satılmaktadır. Tüm bunların neticesinde ABB 4 yılda Ankara için hiçbir hizmet üretmediği gibi hem borç batağına saplanmıştır hem de AK Parti döneminde yapılan kazanımlara dahi sahip çıkamamıştır.

Bugün gelinen noktada ABB tedarikçi şirketlerine ödeme yapamıyor, EYT’den emekli olan personellerin kıdem tazminatları aylardır ödenmiyor, Belediye şirketlerinin vergi ve sigorta borçları ödenmiyor, kısacası Ankara Büyükşehir Belediyesi iflas etmiş durumdadır. ‘Ankara’ya bolluk bereket huzur getireceğiz’ diyenlerin Ankara’yı getirdiği durum maalesef içler acısıdır. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde milletimizin desteğiyle Ankara’mızı bu karanlık günlerden kurtaracak yeniden aydınlık günlerine kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.