İstanbul ve Ankara'da alarm! Baraj dolulukları son 10 yılın en düşük seviyesinde

2025 yılının sıcak ve kurak geçmesiyle birlikte, yağışlardaki belirgin azalma su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

Kış mevsimine girerken açıklanan veriler, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde su yönetimi ve tarımsal planlama açısından alarm veriyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ

İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Önceki yıllarda aynı dönemde doluluk oranları genellikle %60 seviyelerinde seyrederken, son dört yıldır bu oran %40’ın altında kalıyor.

Bu yıl ise barajlardaki ortalama doluluk oranı %17'ye düşerek en düşük seviye kaydedildi.

TERKOS GÖLÜ’NDE ÇEKİLME TARİHİ YAPILARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Yağışların azalmasıyla kent genelindeki barajlarda ortalama su seviyesi %17'ye düştü. Özellikle Terkos Gölü'nde su seviyesi %19'a inerken, suyun önemli bir bölümünün çekilmesiyle tarihi su kanalları ve farklı yapılar gün yüzüne çıktı.

Etrafı çamurla kaplanan göl kıyısındaki bu görüntüler, kuraklığın geldiği boyutu gözler önüne serdi.

ANKARA'DA SU KONTROLLÜ VERİLECEK

Öte yandan, Başkent Ankara'da da barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle kentte önemli bir karar alındı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, suyun çok hesaplı ve dengeli verilmesi gerektiğini belirterek:

"Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor.

Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz." açıklamasını yaptı.