  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel İstanbul ve Ankara'da alarm! Baraj dolulukları son 10 yılın en düşük seviyesinde
Yerel

İstanbul ve Ankara'da alarm! Baraj dolulukları son 10 yılın en düşük seviyesinde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul ve Ankara'da alarm! Baraj dolulukları son 10 yılın en düşük seviyesinde

Kış mevsiminin geç gelmesi ve yağışların yetersiz kalması, Türkiye'nin büyük şehirlerinde baraj doluluk oranlarını kritik seviyelere indirdi. İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan %17’ye gerilerken, Ankara’da da su rezervlerindeki düşüş nedeniyle kontrollü dağıtım yapılacağı açıklandı.

2025 yılının sıcak ve kurak geçmesiyle birlikte, yağışlardaki belirgin azalma su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

Kış mevsimine girerken açıklanan veriler, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde su yönetimi ve tarımsal planlama açısından alarm veriyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ

İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Önceki yıllarda aynı dönemde doluluk oranları genellikle %60 seviyelerinde seyrederken, son dört yıldır bu oran %40’ın altında kalıyor.

Bu yıl ise barajlardaki ortalama doluluk oranı %17'ye düşerek en düşük seviye kaydedildi.

TERKOS GÖLÜ’NDE ÇEKİLME TARİHİ YAPILARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Yağışların azalmasıyla kent genelindeki barajlarda ortalama su seviyesi %17'ye düştü. Özellikle Terkos Gölü'nde su seviyesi %19'a inerken, suyun önemli bir bölümünün çekilmesiyle tarihi su kanalları ve farklı yapılar gün yüzüne çıktı.

Etrafı çamurla kaplanan göl kıyısındaki bu görüntüler, kuraklığın geldiği boyutu gözler önüne serdi.

ANKARA'DA SU KONTROLLÜ VERİLECEK

Öte yandan, Başkent Ankara'da da barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle kentte önemli bir karar alındı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, suyun çok hesaplı ve dengeli verilmesi gerektiğini belirterek:

"Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor.

Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Baraj çekilince tarihi köprü ortaya çıktı!
Baraj çekilince tarihi köprü ortaya çıktı!

Yerel

Baraj çekilince tarihi köprü ortaya çıktı!

İran yine ayarsız: Kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktılar 18 şehri sel aldı!
İran yine ayarsız: Kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktılar 18 şehri sel aldı!

Dünya

İran yine ayarsız: Kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktılar 18 şehri sel aldı!

Adana’da baraj gölü kurudu! Çekilen sular tarım arazisine dönüştü
Adana’da baraj gölü kurudu! Çekilen sular tarım arazisine dönüştü

Yerel

Adana’da baraj gölü kurudu! Çekilen sular tarım arazisine dönüştü

Anadolu'da Kuraklık Alarmı
Anadolu'da Kuraklık Alarmı

Gündem

Anadolu'da Kuraklık Alarmı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23