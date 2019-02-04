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İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anket sonuçları

31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kala seçmenler kararlarını vermeye başladı. İstanbul ve Ankara'da yapılan son ankete göre vatandaşların büyük bölümü iki büyük şehirde de yine AK Parti'den yana oy kullanacak.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:18
İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anket sonuçları

Yerel seçimlere artık kısa zaman kala anket şirketleri vatandaşların nabzını tutuyor. Anket şirketleri son olarak İstanbul ve Ankara için yaptığı araştırmaların sonucunu yayınladı. ORC Araştırma Şirketi'nin, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da yaptığı araştırmanın sonuçlarında Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında 4 puan fark olduğu belirtildi.

Binali Yıldırım: 43,6 Ekrem İmamoğlu: 39,7

28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 5 bin 950 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan ankette AK Parti Adayı Binali Yıldırım ile CHP Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 4 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 43,6'sı 31 Mart'ta tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 39,7'lik kesim Ekrem İmamoğlu'na oy vereceği yönünde görüş bildirdi.

Aynı ankette bu iki isimden hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 13,9 olarak belirlendi.

Mehmet Özhaseki: 47,4 Mansur Yavaş: 42,3

Ankara'da ise vatandaşlar Mehmet Özhaseki dedi. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Partili Mehmet Özhaseki, CHP'li Mansur Yavaş'ın 5 puan önünde görülüyor.

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.

 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:18
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. anket sonuçları
  4. son anket sonuçları
  5. mehmet özhaseki
  6. binali yıldırım
  7. ekrem imamoğlu
  8. mansur yavaş

YORUM YAZ

  • ÜmitÜmit6 dk önce
    Anketler nedense son 8 yıldır seçimden önce akp kopardı diyor arayı açtı koptu geliyor diyenlerin anketleri seçim akşamı ham hum hım şundan bundan düştü kıvır demeye başlıyorlar
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu12 dk önce
    Bu Anketlere pek inanmam ama biazda doğruya yakın ise Ak parti iyle CHP arasındaki mesafe yakınlığı bana hayal kırıklığı yarattı, ben bie Cumhur ittifakı taraftarıyım,,CHP!nin buladar oy alması beni bir hayli şaşırdı ben şunu gördüm chp 3,te birinin hain O 3,te ikisininde bu Memlekette FOSİL ve Cahil insanların çokluğu beni hiç şaşırması normal karşılıyorum çünkü 1000 sene vesayet altında yaşamak kolay değil demek,,yazıklar olsun,,,Vesselam,,inanmam
  • filografozanfilografozan23 dk önce
    hah işte o kararsız gözükenlerin büyük kısmı EYT li olanlar.zamanında devletin attığı kazığı hükümet seçim öncesinde düzeltmezse,çok şey kaybedecek...
  • hasanhasan27 dk önce
    Bence secim yapmayalim, ne de olsa halk kararini vermis baksaniza. Dalga mi geciyorsunuz bizimle, 6000 kisiyle anket yapmislar, 15 milyonluk sehirde. Halk kararini vermis diyorsunuz.

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