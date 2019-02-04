İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anket sonuçları

Yerel seçimlere artık kısa zaman kala anket şirketleri vatandaşların nabzını tutuyor. Anket şirketleri son olarak İstanbul ve Ankara için yaptığı araştırmaların sonucunu yayınladı. ORC Araştırma Şirketi'nin, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da yaptığı araştırmanın sonuçlarında Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında 4 puan fark olduğu belirtildi.

28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 5 bin 950 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan ankette AK Parti Adayı Binali Yıldırım ile CHP Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 4 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 43,6'sı 31 Mart'ta tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 39,7'lik kesim Ekrem İmamoğlu'na oy vereceği yönünde görüş bildirdi.





Aynı ankette bu iki isimden hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 13,9 olarak belirlendi.

Mehmet Özhaseki: 47,4 Mansur Yavaş: 42,3

Ankara'da ise vatandaşlar Mehmet Özhaseki dedi. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Partili Mehmet Özhaseki, CHP'li Mansur Yavaş'ın 5 puan önünde görülüyor.



Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.