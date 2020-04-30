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Gündem

İstanbul Valisi'nden sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:44:00 -
İstanbul Valisi'nden sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.

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