İstanbul Valisi'nden Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tekrar ibadete açılan Ayasofya için 24 Temmuz tarihini işaret etti.
Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşması büyük sevinçle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte ibadete açmayı planladıklarını söyledi.
"Tarih: 24 Temmuz Cuma"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından videolu bir mesaj yayınladı.
Yerlikaya, mesajında, "Tarih: 24 Temmuz Cuma, Vakit: Cuma Namazı, Cami: Ayasofya Camii" notunu düştü.