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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için "sessizlik" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 09:57:14 -
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için "sessizlik" mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde İstanbullulara "sessizlik" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, YKS ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (TYT) başladığı saatlerde Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Yerlikaya, "ayt2020" etiketiyle yayınladığı mesajında "Sevgili İstanbullular, dünkü sınavı başarıyla tamamladık. Bugün de sessizliğe devam lütfen" çağrısında bulundu.

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