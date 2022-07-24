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Kültür - Sanat İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı
Kültür - Sanat

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinin ön gösterimini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 07:45:00 -
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı

Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 2. yılı dolayısıyla hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinden yaklaşık 1,5 dakikalık bir bölüm yer aldı.

Paylaşılan bölümünde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma süreci ve sonrasında yaşananların anlatıldığı görüntüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm ile Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin röportajlarına yer verildi.

Yerlikaya, "24 Temmuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin 2. yılına özel hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselimiz." ifadelerini kullandı.

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