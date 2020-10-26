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Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:29:12 -
İstanbul Valisi Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımının önlenmesinin birinci hedefleri olduğunu belirtti.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında, İBB Genel Sekreterimiz ve 39 belediye başkanımızla, salgının İstanbul'daki seyrini olumlu yönde değiştirmek için bir araya geldik. Virüsün kalabalık kaynaklı yayılımını önlemek birinci hedefimiz." ifadelerini kullandı.

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