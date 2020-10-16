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Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜSİAD heyetini kabul etti
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜSİAD heyetini kabul etti

Ziyarette koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesai konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:02:38 -
İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜSİAD heyetini kabul etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleri Murat Özyeğin, Bahadır Balkır ve Ebru Dicle ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Valilik binasında gerçekleşen kabulde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesai konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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