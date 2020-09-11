  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya, toplu taşıma esnaf temsilcileriyle bir araya geldi
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya, toplu taşıma esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:17:00 -
İstanbul Valisi Yerlikaya, toplu taşıma esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dolmuş, minibüs, halk otobüsü ve servis taşımacılığı esnaf temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dolmuş, minibüs, halk otobüsü ve servis aracı esnaf temsilcilerimizle İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (İSTESOB) bir araya geldik. Toplu ulaşım ile ilgili yaptığımız düzenlemeler, ayakta yolcu alınmaması ve maske kullanılması zorunluluğunu konuştuk. Karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle bu süreci atlatacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Haddini aşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi hedef alan Varvitsiotis..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı