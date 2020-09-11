İstanbul Valisi Yerlikaya, toplu taşıma esnaf temsilcileriyle bir araya geldi
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dolmuş, minibüs, halk otobüsü ve servis taşımacılığı esnaf temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dolmuş, minibüs, halk otobüsü ve servis aracı esnaf temsilcilerimizle İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (İSTESOB) bir araya geldik. Toplu ulaşım ile ilgili yaptığımız düzenlemeler, ayakta yolcu alınmaması ve maske kullanılması zorunluluğunu konuştuk. Karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle bu süreci atlatacağız."