İstanbul Valisi Şahin'den ‘stokçuluk’ uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada "İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatları yükseltilmez. Meslek kuruluşları tarafından belirlenen fiyatlar üzerinde satış yapılmaz. Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmesi ve stokçuluk yapılmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilemeyeceğini, meslek kuruluşları tarafından belirlenen fiyatlar üzerinde satış yapılamayacağını belirterek, "Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmesi ve stokçuluk yapılmaz." dedi.

Şahin, valiliğin internet sitesinde "Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında" konulu açıklama yayımlatarak, stokçuluk yapanların cezalandırılacağını söyledi.

Devletimizin yasal sorumlulukları arasında

Vatandaşların ihtiyaçlarını teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının devletimizin yasal sorumlulukları arasında olduğunu aktaran Vali Şahin, "Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir." diye konuştu.

Şahin, "il sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Çeşitli kanun maddelerini örnek vererek bunları ihlal edenlerin cezalandırıldığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

Stokçuluk uyarısı

"Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla; ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, meslek kuruluşları tarafından belirlenen fiyatlar üzerinde satış yapılmaması, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir."

İstanbul Valisi Vasip Şahin, piyasanın gerekli şekilde denetleneceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur."