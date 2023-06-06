İstanbul Valisi Davut Gül kimdir ve nereli? İstanbul Valisi Gül'ün hayatı

İstanbul Valisi son dakika açıklama ile belli oldu. Yapılan açıklamada İstanbul Valisi olarak Davut Gül'ün atandığı bildirildi. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Gül, 2009'da Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazanmıştı. 2018'den beri Gaziantep valiliği görevini yürüten Davut Gül, Erzurum'da dünyaya geldi. Peki, Davut Gül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İstanbul Valisi olarak atanan Davut Gül'ün biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Davut Gül kimdir? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. İletişim Başkanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül’ü atamıştır." ifadeleri yer aldı. 2003-2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Gürün kaymakamı görevlerinde bulunan Gül, Evli ve bir çocuk babasıdır. İşte, Yeni İstanbul Valisi Davut Gül'ün biyografisi.

İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nerelidir?

Davut Gül 1974'te Horasan Erzurum'da dünyaya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Gürün kaymakamı olarak görev yaptı.

2009'da Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazandı. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü daire başkanlığına atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Sivas valisi olarak atandı. 27 Ekim 2018'de Gaziantep valiliği görevine atandı. 5 Haziran 2023 tarihinde, İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın iç işleri bakanlığına atanmasıyla boşalan İstanbul valiliğine getirildi.

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Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.