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Aktüel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağış uyarısı:
Aktüel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağış uyarısı:

"Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:53:34 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağış uyarısı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde "İstanbul’da Kuvvetli Yağış Bekleniyor" başlığıyla paylaşılan bültende ise şu bilgilere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da yarın sabah 06.00'dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları yarın gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Yağışlarda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi."


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