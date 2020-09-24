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Aktüel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Mercedes fabrikasında kademeli mesai görüşmesi
Aktüel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Mercedes fabrikasında kademeli mesai görüşmesi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:54:25 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Mercedes fabrikasında kademeli mesai görüşmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mercedes-Benz AŞ Hoşdere Otobüs Fabrikasını ziyaret ederek, koronavirüs tedbirlerini yerinde inceledi ve kademeli mesai saatleri çalışmasına ilişkin istişarede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre fabrika ziyaretinde Vali Yerlikaya'ya, Mercedes Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, Türk-iş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar ve fabrika yöneticileri eşlik etti.

Vali Yerlikaya, fabrikada maske kullanımı, yemekhane, soyunma, dinlenme ve çalışma ortamlarında bulaş riskinin nasıl azaltıldığı konusunda Bülent Acicbe tarafından bilgilendirildi.

Vali Yerlikaya, sunumun ardından montaj fabrikasını gezerek üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle de bir araya gelen Vali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada ev sahipliğinden dolayı Mercedes-Benz Türkiye yetkililerine teşekkür ederek, sanayi sektörünün ülke ekonomisindeki önemini vurguladı.

Vali Yerlikaya, salgınla mücadele kapsamında İstanbul'da yürütülen kademeli mesai saatleri ve ulaşım konularına değinerek istişarelerin devam ettiğini belirtti.

Ziyarette Türk Metal Sendikası İstanbul Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, Vali Yerlikaya'ya plaket takdim etti.

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