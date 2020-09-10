  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:51:00 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması

Son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı 81 ilde denetimler yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın dün 81 il Valiliğine gönderdiği genelgeye göre; Türkiye genelinde yapılan denetimler vali ve kaymakamların koordinesinde gerçekleştiriliyor.

Ali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul’da 642 filyasyon ekibi sahada görev yapıyor. 

Konuya ilişkin açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade etti.

İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte içinde 8 bin 866 artış gösterirken, Ülkedeki vaka sayısı son 5 günde 44 bin 390 ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı