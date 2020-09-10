İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını söyledi.
Son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı 81 ilde denetimler yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın dün 81 il Valiliğine gönderdiği genelgeye göre; Türkiye genelinde yapılan denetimler vali ve kaymakamların koordinesinde gerçekleştiriliyor.
Ali Yerlikaya'dan açıklama
İstanbul’da 642 filyasyon ekibi sahada görev yapıyor.
Konuya ilişkin açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade etti.
İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı: