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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "İBB'deki borç" iddiasına cevap!

İstanbul Valisi Yerlikaya, İBB Başkanlığı'na vekalet ettiği dönemle ilgili basın yayın organlarından çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. İBB'nin borçlanmadığını, belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak ödeme ve harcamalar yapıldığını söyleyen Yerlikaya, haberler hakkında hukuksal yollara başvuracağını ifade etti.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:47
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "İBB'deki borç" iddiasına cevap!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seçim sürecinde vekalet ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada İBB'nin borçlanmadığını, belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak ödeme ve harcamalar yapıldığını söyledi.

"Hukuksal yollara başvurulacak"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bazı basın yayın kuruluşlarında şahsımla ilgili yayınlanan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi Mayıs ve Haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçları, personel giderleri, hakediş ödemeleri vb.) İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl 4 aylığına geçici olarak İBB plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi) İBB'nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır" dedi.

"1.7 milyar borç çıktı" iddiası

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında "Belediye'nin 31 Mart günü 26.7 milyar olan borcu 23 Haziran itibarıyla 30 milyar TL'ye çıktı. İBB'nin 82 bin olan personel sayısı bu dönemde 84 bin 500'e çıktı. Yani, 51 günlük sürede 2 bin 500 yeni personel alındı. 16 Haziran günü belediyenin kasasından tek kalemde 1.7 milyar lira çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 17:47
  1. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • PençePençe9 dk önce
    Giderayak iyi pompalamışsın yandaşlara iki elimiz yakanızda tüyü bitmemiş yetimlerin elleri yakanızda daha neler çıkacak neler ye kürküm ye dönemi bitti belediyenin kiralık aracı audi 3 altınolukta belediye zabıta memurunun altında bulundu bunların hepsini halk duyacak bilecek gerçek yüzünüzü ve ye kürküm ye dönemi bitecek ve herşey çok güzel olacak
  • Ekrem Çanakkale köprüsünün yanını bile almışEkrem Çanakkale köprüsünün yanını bile almış10 dk önce
    Nerden geliyor bu derenin suyu yoksa musakka yiyerek mi biriktirip aldı
  • OkanOkan24 dk önce
    Sn.Vali bey pendik te icinde hamile bir kadinin olduğu arabaya saldİran şehir magandalarina ne yapicaksiniz onu söyleyin bırakın artık şu belediye islerini zaten imamoğlu nu sizler bu kadar yuceltiniz
  • YALANLARINA İNANAN KİTLE VARYALANLARINA İNANAN KİTLE VAR27 dk önce
    Nasıl olsa YALAN, İFTİRA, SAHTEKARLIKLARINA İNANAN HAZIR BİR KİTLE VAR.Ahmak ve aptallardan oluşan bu kitleye bunlar ne verirse SORGUSUZ, SUALSİZ KABUL EDİP, doğru gibi de malzeme olarak kullanmaktadırlar.Müftünün karısı diye Chpli Barcının karısını piyasaya sürüp, pazarladıkları gibi. Arsız, ahlaksız karı Tayyip istifa diye de zırlayıp duruyordu.MUŞLU
  • HaticeHatice30 dk önce
    Ya bu chp ise basladigindan beri yalan dolan haberlerle ortaligi bulandirmak icin ugrasiyor ya artislerle vakit geciriyorlar veya katil demirtasla ilgili beyanatlarla ugrasiyorlar hic bir is yaptiklari yok su kadar borc var yok soyle yolsuzluk var diye ilerde kendi yapacaklari yolsuzluklara kilif hazirliyorlar cunku bunlar istanbul buyuksehir belediyesine hizmet etmeye degil parasini carcur etmeye geldiler bizler bu filmi cok seneler once seyretmistik ak partinin yaptigi hizmetler iki uc yil bunlari idare eder ondan sonra oy verenler bin kere pisman olacaklar insallah allah buyuktur
  • Maho neMaho ne31 dk önce
    Bunların iftirasinda Allah korusun sayin valim.dikkatli ol bunlar nemrut tür yani şeytanın arkadaşlarıdır CHP demek yalan ve iftira demekCHP hizmet yapmaz iftira atar Altan mali götürür. Allah bilir imamsizoglunun neleri var katları ,AVM, bağ bahçe , tarlaları, çiftlikleri villalari daha neler neler ama üstü örtülü duruyor, buna oy veren cami cemaati bu günaha ortaktır kaçış yok Allah huzurunda imamsizoglu ile hesabı verecekler

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