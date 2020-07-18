İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan beğeni toplayan paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nin sevimli kedisi Gli ile ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Yerlikaya, paylaşımına "Merak etmeyin, Gli hayatından çok memnun" notunu düştü.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camisi'nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları, incelemeleri sonrasında Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi.
Gli'yi seven Yerlikaya, görevlilerden durumu hakkında bilgi aldı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin." ifadelerini kullandı.