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Aktüel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, OSB temsilcileriyle mesai düzenlemesini görüştü
Aktüel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, OSB temsilcileriyle mesai düzenlemesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:35:10 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, OSB temsilcileriyle mesai düzenlemesini görüştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileriyle İstanbul'da yapılması planlanan kademeli mesai düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Yerlikaya'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ve Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.


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